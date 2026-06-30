الثلاثاء   
   30 06 2026   
   15 محرم 1448   
   بيروت 21:44
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: العدو نفذ عملية تفجير وتمشيط في بيت ياحون جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      مجمع ناصر الطبي: ارتفاع عدد الشهداء إلى 3 إثر قصف إسرائيلي على مواصي مدينة خان يونس في غزة

      مجمع ناصر الطبي: ارتفاع عدد الشهداء إلى 3 إثر قصف إسرائيلي على مواصي مدينة خان يونس في غزة

      استباحة متواصلة للسيادة اللبنانية… الاحتلال يصعّد خروقاته جنوبًا

      استباحة متواصلة للسيادة اللبنانية… الاحتلال يصعّد خروقاته جنوبًا

      نائب الرئيس الإيراني محمدرضا عارف: ستخرج إيران القوية والأمة الإسلامية بكامل قوتهما للوداع التاريخي لإمامنا الشهيد السيد علي الخامنئي

      نائب الرئيس الإيراني محمدرضا عارف: ستخرج إيران القوية والأمة الإسلامية بكامل قوتهما للوداع التاريخي لإمامنا الشهيد السيد علي الخامنئي