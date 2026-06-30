رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف: لقد تعهدت الولايات المتحدة في مذكرة التفاهم بأن تنتهي الحرب في لبنان، وأن تكون للبنان السيادة على أراضيه، ونحن نسعى إلى التنفيذ الحاسم لهذا الأمر