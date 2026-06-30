الثلاثاء   
   30 06 2026   
   15 محرم 1448   
   بيروت 21:44
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    نائب الرئيس الإيراني محمدرضا عارف: ستخرج إيران القوية والأمة الإسلامية بكامل قوتهما للوداع التاريخي لإمامنا الشهيد السيد علي الخامنئي

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: العدو نفذ عملية تفجير وتمشيط في بيت ياحون جنوب لبنان

      مراسل المنار: العدو نفذ عملية تفجير وتمشيط في بيت ياحون جنوب لبنان

      مجمع ناصر الطبي: ارتفاع عدد الشهداء إلى 3 إثر قصف إسرائيلي على مواصي مدينة خان يونس في غزة

      مجمع ناصر الطبي: ارتفاع عدد الشهداء إلى 3 إثر قصف إسرائيلي على مواصي مدينة خان يونس في غزة

      استباحة متواصلة للسيادة اللبنانية… الاحتلال يصعّد خروقاته جنوبًا

      استباحة متواصلة للسيادة اللبنانية… الاحتلال يصعّد خروقاته جنوبًا