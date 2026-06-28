الصمد: السلطة التنفيذية قرّرت الإستسلام

رأى النائب جهاد الصمد، في بيان، أنّ “إتفاق الإطار في المضمون يُشرّع الإحتلال الإسرائيلي للبنان ويُهدر دم الشّهداء، ويُشكّل مدخلاً لفتنة داخلية لا نعرف كيف تبدأ ولا نعرف كيف تنتهي. أما في الشّكل، فإنّ هذا الإتفاق يُشكّل طوق نجاة لحكومة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، إذ أعطاها ذريعة لعدم الإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، في وقت كانت الضغوط الأميركية والدولية تشتد على حكومة العدو ورئيسها”.

وقال: “الظاهر أن السلطة التنفيذية في لبنان، وعن وعي كامل وتصميم، قرّرت الإستسلام، في محاولة منها لتخريب الإتفاق الأميركي- الإيراني حول لبنان، الذي ينصّ على وجوب إنسحاب جيش العدو الإسرائيلي من لبنان وإلزامه تطبيق قرار وقف إطلاق النّار، متذرعة بالسيادة اللبنانية، وهي سيادة عنوانها تشريع الإحتلال الإسرائيلي للبنان والإستسلام”.