“مواطنون ومواطنات”: السلطة اللبنانية عوضت لنتنياهو الاحراج الذي تسبب له اقصاءه من التفاوض مع ايران

رأت حركة “مواطنون ومواطنات في دولة” في بيان، أن “وفد السلطة اللبنانية وقع على نص واضح المعالم والدوافع، وضعته الولايات المتحدة لتعوض من خلاله لإسرائيل عن الإحراج الناجم عن قرار الرئيس دونالد ترامب تجميد الحرب على إيران وعن إقصائها عن ساحة التفاوض الرئيسية، إنما على حساب اللبنانيين”.

واعتبرت أن “اللحظة باتت كما أعلنها الرئيس نبيه بري محقًا لحظة الفتنة، والمهمة الأولى، لأنها الأكثر إلحاحًا، هي صدّها”.

وأشارت إلى أن “المهمة تبدأ بإقامة حكومة تدرك مسؤولياتها، غير الحكومة القائمة حاليًا، ولماذا لا يترأسها سعد الحريري؟”، ولفتت إلى أن “على الحكومة أن تنطلق إلى فتح صفحة جديدة وإدارة مرحلة انتقالية”.

واعتبر أن “المجتمع بحاجة لدولة تحشد كل الداخل تجاه الخارج لأنه خطر، لا ائتلاف طوائف قلقة ومغامرة تزهو الواحدة في اللحظة التي ترى طائفة اٌخرى تتراجع أوضاعها أكثر مما تتراجع أوضاعها هي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام