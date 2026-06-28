رابطة الشغيلة: اتفاق الإطار صك استسلام

عقدت قيادة رابطة الشغيلة اجتماعا، برئاسة امينها العام محمد الخطيب خصص لمناقشة الاتفاق الاطاري بين السلطة اللبنانية وكيان العدو الصهيوني، وفي نهاية المداولات رأى المجتمعون ان “النص المطروح بين لبنان وكيان الاحتلال الإسرائيلي برعاية أميركية، لا يمثل صيغة للحل أو الاستقرار، بل هو صك استسلام ومذكرة إذعان كاملة “.

وشددوا في بيان على ان “هذا الاتفاق لا يقل خطورة عن اتفاق 17 أيار”، وان مكمن الخطورة الفادحة في هذا الاتفاق يتلخص بشرعنة شروط الاحتلال، استهداف مكامن القوة اللبنانية، شراء الأمن الإسرائيلي بتبعات لبنانية”.

واعتبروا إن محاولة جعل القوات المسلحة اللبنانية أداة لتنفيذ هذه الاشتراطات الأمنية لفائدة المستوطنات الشمالية للاحتلال، وتحت غطاء “المناطق التجريبية”، يمثل طعناً صريحاً لتضحيات الشهداء والجرحى ومعاناة النازحين ومحاولة مكشوفة لنقل الصراع إلى الداخل اللبناني عبر أدوات السلطة السياسية المذعنة.

وأكدوا أن “هذا الاتفاق هو ولد ميتاً، ولن يجد له مكاناً للتطبيق على أرض الواقع؛ وكما سقط اتفاق 17 أيار بوعي الشعب وتلاحم قواه الحية، يسقط اليوم هذا الاتفاق الإطاري تحت أقدام معادلات القوة لمقاومتنا الاسطورية والصمود الشعبي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام