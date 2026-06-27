ترامب يهدد برسوم 100% على الدول التي تفرض ضرائب رقمية على الشركات الأميركية



هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية مشددة بنسبة 100%، على كافة واردات الدول التي تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية التي تستهدف الشركات الأميركية.



وأضاف ترامب في منشورٍ على منصة “تروث سوشال”، أن العديد من الدول الأوروبية تُجري مناقشات بشأن التطبيق الوشيك لضريبة الخدمات الرقمية، مشيراً إلى أن بعض هذه الدول باتت على وشك المضي قدماً في تنفيذها.



وأضاف الرئيس الأميركي في بيانه: “ليكن هذا البيان بمثابة إعلان واضح بأن أي دولة تفرض مثل هذه الضريبة ستواجه فوراً رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع السلع التي تصدرها إلى الولايات المتحدة الأميركية”.



وشدّد ترامب على أن هذه الرسوم الجمركية ستتجاوز أي اتفاقيات تجارية مبرمة مع تلك الدول، سواء كانت مطبقة أو موقعة أو لم تدخل حيز التنفيذ بعد، مؤكداً أنه سيتم فرضها بشكل فوري وحاسم إذا مضت تلك الدول في تطبيق الضريبة.

المصدر: أب