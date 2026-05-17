ترامب يزيد استثماراته في شركة آبل قبل زيارته إلى الصين



زاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل كبير استثماراته في شركة آبل، في الأشهر التي سبقت زيارته إلى الصين، طبقا لملفات لدى مكتب الأخلاقيات الحكومي الأميركي.



واستثمر ترامب ما يصل إلى 7.2 مليون دولار في شركة آبل المصنعة لهواتف آيفون خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، طبقا لما أظهرته الملفات.



ولا تقدم تلك الملفات سوى نطاقات قيمة واسعة فقط ولا تحدد ما إذا كانت الاستثمارات قد جرت في الأسهم أو أدوات مالية أخرى.



وتعود أكبر عملية شراء لشركة آبل، التي تتراوح قيمتها ما بين مليون وخمسة ملايين دولار، إلى أوائل فبراير الماضي.



ورافق ترامب في زيارته الرسمية إلى بكين وفد كبير من رجال الأعمال، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك والملياردير في مجال التكنولوجيا، إيلون ماسك ومدير شركة إنفيديا، جينسن هوانغ ورئيس شركة بوينغ، كيلي أورتبرغ.

المصدر: سكاي نيوز