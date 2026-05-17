طهران: أي عدوان جديد على إيران سيواجه بردود قوية ومفاجئة

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية العميد أبو الفضل شكارجي الأحد في رد له على تهديدات وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان “أي حماقة جديدة لتعويض الهزائم الأمريكية المتكررة ضد إيران لن تؤدي إلا إلى تلقي الولايات المتحدة ضربات أكثر فتكا”.

وشدد شكارجي على أن “محاولات واشنطن للتعويض عن إخفاقاتها عبر التهديد لن تجلب لها سوى خسائر فادحة”، واضاف “على الرئيس الأمريكي أن يدرك أن أي عدوان جديد على إيران سيواجه بردود قوية ومفاجئة، وسيدفع بجيشه المنهك إلى مستنقع تصنعه سياساته المتهورة”.

المصدر: قناة العالم