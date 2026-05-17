البرازيل تدعو ترامب إلى إنهاء الحصار الاقتصادي المفروض على كوبا

قال الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا إنه “طلب من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، رفع الحصار الاقتصادي المفروض على كوبا”.

وأضاف الرئيس البرازيلي في حديث له الاحد ان “ما أعرفه هو أنه إذا جلست الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات وليس إلى طاولة تفرض فيها آراءها، فإن كوبا ستشارك في ذلك”.

وأشار لولا دا سيلفا إلى أن “سلطات كوبا ترغب فعلا في الحوار مع إدارة الولايات المتحدة”.

وعقد رئيسا البرازيل والولايات المتحدة محادثات في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، وناقشا مواضيع عدة من بينها، الأزمة الإيرانية والتجارة والتعريفات الجمركية، واحتمال شن الولايات المتحدة هجوما على كوبا.

