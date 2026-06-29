الإثنين   
   29 06 2026   
   14 محرم 1448   
   بيروت 19:25
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الجهاد الإسلامي: تواصل حكومة مجرمي الحرب في الكيان الصهيوني فرض ضم الضفة المحتلة عبر سياسة ممنهجة

      مواضيع ذات صلة

      المالية : الرواتب متاحة للسحب اعتبارا من صباح غد الثلاثاء

      المالية : الرواتب متاحة للسحب اعتبارا من صباح غد الثلاثاء

      الوزيرة السيد أعلنت أن الحكومة تعمل على خطة للعودة والتعافي وإعادة الإعمار: 40% من النازحين عادوا

      الوزيرة السيد أعلنت أن الحكومة تعمل على خطة للعودة والتعافي وإعادة الإعمار: 40% من النازحين عادوا

      مراسل المنار: حملة تمشيط من العدو الاسرائيلي بالاسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حداثا تزامنا مع قصف مدفعي تتعرض له

      مراسل المنار: حملة تمشيط من العدو الاسرائيلي بالاسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حداثا تزامنا مع قصف مدفعي تتعرض له