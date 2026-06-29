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    وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ 2 آذار وحتى 29 حزيران إلى 4257 شهيدا و12196 جريحا

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