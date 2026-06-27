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    دولي

    بوركينا فاسو | الحكومة تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا المستعمر السابق

      أعلنت الحكومة العسكرية في بوركينا فاسو قطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا بعد سنوات من التوتر، متهمة باريس بمواصلة العمل ضد مصالحها.

      وجاء الإعلان على لسان المتحدث باسم الحكومة في بيان بثه التلفزيون الوطني، مشيراً إلى أن الشروط الضرورية لإقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية لم تتحقق.

      وقال المتحدث باسم الحكومة بينغدوندي غيلبرت ويدراوغو، في بيان بثه التلفزيون الوطني لبوركينا فاسو إن “حكومة بوركينا فاسو تبلغ الرأي العام الوطني والدولي أنها قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الفرنسية اعتباراً من اليوم 26 حزيران / يونيو 2026”.

      وأوضح ويدراوغو أن “هذا القرار يأتي بعد تقييم متعمق للوضع الحالي للعلاقات الثنائية بين بوركينا فاسو وفرنسا، إذ إن الشروط الأساسية لتعزيز العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والسيادة الوطنية لم تتحقق”.

      ويأتي هذا الإعلان عقب سنوات من التوتر بين البلدين، حيث اتهمت حكومة المجلس العسكري في واغادوغو باريس بالاستمرار في ممارسة الضغوط والتدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما دفعها إلى اتخاذ هذا القرار الحاسم.

      المصدر: وكالة يونيوز

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