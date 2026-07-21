وزير الصحة استقبل وفدا من نقابة الصيادلة

زار نقيب الصيادلة الدكتور عبد الرحمن مرقباوي على رأس وفد من النقابة الثلاثاء وزير الصحة ركان ناصر الدين في مكتبه بالوزارة، وجرى نقاش موسّع حول أوضاع القطاع وسبل تطويره وحمايته، في إطار الجهود المستمرة لتطوير قطاع الصيدلة.

كما تم التباحث في عدد من الملفات الحيوية التي تهم الصيادلة، حيث طرح النقيب مرقباوي “مطلب إعادة النظر بجعالة الصيدلي بما يتناسب مع الأعباء المهنية المتزايدة، موضوع المرتجعات وتنظيم علاقتها مع الوكلاء بما يحفظ حقوق الصيادلة”.

كما تطرق النقاش إلى “ضرورة تعزيز التعاون في مجال التفتيش على الصيدليات وتنظيم عمل المستوصفات وكذلك أهمية ضبط وتنظيم سوق المتممات الغذائية”.

بدوره أبدى الوزير ناصر الدين تفهمه لهذه المطالب ووعد بمناقشتها ومتابعتها، مؤكداً “حرص الوزارة على العمل مع النقابة لتحقيقها في أقرب وقت ممكن بما يخدم مصلحة القطاع الصيدلاني والمرضى على حد سواء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام