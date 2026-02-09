نقابة الصيادلة: من الجنوب الصامد إلى طرابلس المواطن يُترك وحيدًا أمام الموت

تقدّمت نقابة الصيادلة في لبنان في بيان لها الاثنين بـ”أحرّ التعازي إلى مدينة طرابلس وأهلها وعائلات الضحايا الذين سقطوا جراء انهيار مبنى سكني للمرة الثانية خلال شهر واحد”، وتمنّت “الشفاء العاجل للجرحى”.

وقال البيان: “لا يمرّ يوم على لبنان دون سقوط شهداء وسفك دماء، من أقصى الجنوب الصامد إلى طرابلس الفيحاء، بين غارات تستهدف أهلنا في الجنوب، وكوارث تحصد الأرواح في الشمال، تبقى الحقيقة واحدة: المواطن يُترك وحيدًا أمام الموت، وانهيار المباني فوق رؤوس ساكنيها هو واقع لا يمكن القبول به بعد اليوم”.

وأكدت نقابة الصيادلة أنّ “الصمت لم يعد مقبولًا، وأنّ المطلوب تحرّك فوري وشفاف واتخاذ إجراءات جذرية تمنع تكرار هذه الجرائم بحق اللبنانيين”، ودعت إلى “تحمّل السلطات كافة مسؤولياتها القانونية والأخلاقية قبل أن تتحوّل الكوارث إلى قدر يومي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام