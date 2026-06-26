النائب فضل الله نفى المزاعم بأن موقف لبنان من المفاوضات جرت صياغته في لقاءات عقدت بين النائب فضل الله واللواء حسن شقير والعميد اندريه رحال

صدر عن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله بيان اعلن فيه “ان ما أوردته إحدى القنوات التلفزيونية وما جرى دسّه من قبل جهات معروفة وتعميمه من أنّ موقف لبنان من المفاوضات جرت صياغته في لقاءات عقدت بين النائب فضل الله واللواء حسن شقير والعميد اندريه رحال عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلًا، ومغاير تمامًا لحقيقة ما جرى إبلاغه للمعنيين في السلطة اللبنانية، لجهة التأكيد على موقف حزب الله الرافض للمفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي، والمحذر بشدة من مسارها السياسي والأمني لما فيه من تقويض لسيادة لبنان، ولما يسببه من انقسامات داخلية خطيرة، ودعوة السلطة إلى ضرورة التراجع عنه وعن كل ما ارتكبته واتخذته من قرارات ضدّ شعبها، وأنّ ما تقوم به هو مسار تنازلي مجاني سيؤدي إلى تخريب البلد، ولا يصب إلا في مصلحة العدو”.