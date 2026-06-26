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    وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان وجريح في حصيلة مصححة للغارة “الإسرائيلية” على سيارة في بلدة ميفدون

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