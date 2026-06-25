الدين الخارجي الروسي يهبط إلى أدنى مستوى منذ صيف 2025

تراجع الدين الخارجي الحكومي الروسي حتى نهاية ايار/مايو الماضي إلى أدنى مستوياته منذ صيف 2025.

ووفقا لبيانات وكالة “نوفوستي” انخفض حجم الدين الخارجي لروسيا خلال الشهر الماضي بمقدار ملياري دولار، ليصل إلى 54.9 مليار دولار، وهي أدنى نتيجة يسجلها منذ آب/ أغسطس 2025، عندما بلغ 53.9 مليار دولار.

ومنذ مطلع العام الجاري 2026، تقلصت التزامات روسيا تجاه غير المقيمين (الأجانب) بنحو 2.4 مليار دولار إضافية.

وفي مستهل شهر حزيران/يونيو الجاري، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز حاليا 16.4%.

من جانبه، أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن روسيا تتجه قريبا إلى سداد كامل التزاماتها الخارجية، في إطار مساعيها لخفض الاعتماد على الديون الأجنبية.

المصدر: نوفوستي