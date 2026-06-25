وزيرة التربية في لبنان: إعفاء التلامذة من الامتحانات الرسمية ومنح إفادة نجاح للتلامذة المسجلين بناءً على نتائج التقييم بشرط أن يكون التلميذ ناجحاً بمعدل لا يقل عن 9.5