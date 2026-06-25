الخميس   
   25 06 2026   
   10 محرم 1448   
   بيروت 13:18
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الحكومة اللبنانية تقرر إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة للعام 2025-2026

      مواضيع ذات صلة

      حماس: اجتماعات التهجير الإسرائيلية تكشف مخططاً ممنهجاً يناقض السلام

      حماس: اجتماعات التهجير الإسرائيلية تكشف مخططاً ممنهجاً يناقض السلام

      انتصار جديد لممداني في نيويورك

      انتصار جديد لممداني في نيويورك

      بيانات شركة كبلر: نحو 70 سفينة عبرت مضيق هرمز في 36 ساعة الماضية منها 15 ناقلة نفط غادرت مياه الخليج الفارسي.

      بيانات شركة كبلر: نحو 70 سفينة عبرت مضيق هرمز في 36 ساعة الماضية منها 15 ناقلة نفط غادرت مياه الخليج الفارسي.