النائب إيهاب حمادة: الانتصار يتجسّد في معادلات القوة والتضحيات… والمقاومة ماضية في مسارها

وخلال احتفالٍ تأبيني بمناسبة مرور ثلاثة أيام على استشهاد الشهيد السعيد يحيى حسن صقر، أقيم في حسينية الإمام الصادق (ع) في الهرمل، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة أن ما تحقق هو “نصرٌ عظيمٌ تحوّلت خلاله المنطقة على مستوى الرؤية وتوازنات القوى ومجريات المشروع”، مشيراً إلى أن المنطقة “تقف على أبواب حصاد النتائج الكبرى” وأن هناك “انعكاساً واضحاً لفشل الأهداف التي رُسمت في المشروع الصهيو-أميركي”.

وأضاف حمادة أن “المعركة التي خاضها المقاومون مع العدو كانت شبيهة بكربلاء في الأهداف والتضحيات”، معتبراً أنها “نموذجٌ للنصر بمعناه الحقيقي، لأن دماء الشهداء حفظت خط الإسلام المحمدي الأصيل كما حفظت دماء الإمام الحسين (ع) الرسالة، وبذلك تحقق الانتصار بكل ما للكلمة من معنى”.