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    مصدر في مستشفى الشفاء: شهيد بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

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