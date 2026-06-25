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    عربي وإقليمي

    شهيدان في غزة مع تجدد خروقات الاحتلال لوقف النار

      استشهد مواطنان – اليوم الخميس- أحدهما بنيران الاحتلال في بيت لاهيا، والآخر متأثرًا بإصابته بقصف إسرائيلي سابق، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال خروقات وقف النار في القطاع.

      وأفاد مصدر محلي باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال في منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

      كما أفاد مصدر طبي باستشهاد الشاب عبد الرحمن زيادة متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها قبل أيام جرّاء استهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين داخل مدرسة ابن سينا غربي مدينة غزة

      إلى ذلك، أفادت مصادر محلية، بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت النار فجر الخميس، في عرض بحر مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها وقذائفها باتجاه المناطق الشرقية من المدينة، وسط قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف استهدف شرقي خانيونس.

      كما أطلقت آليات الاحتلال النار والقذائف باتجاه شرق حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

      وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات قصف وإطلاق نار استهدفت مناطق متفرقة جنوب وشرق القطاع.

      المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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