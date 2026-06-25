النائب إيهاب حمادة: على السلطة التراجع عن خياراتها الخاطئة والاستفادة من قوة المقاومة ووحدة اللبنانيين

دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة السلطة اللبنانية إلى تغيير مسارها ونهجها، سواء لناحية المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي أو السياسات التي انتهجتها في الداخل اللبناني، معتبراً أن بعض القرارات المتخذة خلال المرحلة الماضية تستوجب المراجعة والتراجع عنها.

كلام حمادة جاء خلال إحياء ذكرى أربعين الشهيد زين العابدين هيثم علوه، ضمن المجلس العاشورائي الذي ينظمه حزب الله في باحة حسينية أبي الفضل العباس (ع) في حي الدورة الشمالي بمدينة الهرمل.

وأكد حمادة أن ورقة القوة الأساسية التي يمتلكها لبنان تتمثل بوحدة اللبنانيين إلى جانب المقاومة، مشدداً على ضرورة التوجه نحو إقرار استراتيجية أمنية أو دفاعية تضمن وجود قوة قادرة على حماية الأرض والدفاع عن السيادة الوطنية.

ورأى أن الأهداف التي أعلنها رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو فشلت وتبددت، سواء تلك المتعلقة بالقضاء على المقاومة أو تهجير أهالي الجنوب أو فرض وقائع جديدة على الأرض اللبنانية، معتبراً أن العدو لم يتمكن من تحقيق ما كان يطمح إليه.

وأضاف أن نتنياهو يواجه اليوم مأزقاً وجودياً واستراتيجياً حقيقياً، بعدما فقد الكثير من أوراق القوة التي كان يعوّل عليها للخروج من أزماته السياسية والعسكرية، في ظل استمرار صمود المقاومة وثباتها في مواجهة التحديات.