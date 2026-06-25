تقرير مصور | اليمونة وبعلبك تودّعان الشهيد هادي محمد شريف… وفاءٌ للشهداء وتجديدٌ للعهد بالمقاومة

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة اليمونة والجوار الشهيد السعيد هادي محمد شريف (أبو مهدي)، في موكب حاشد جسّد معاني الوفاء للشهداء والتمسك بخيار المقاومة.

واستُقبل النعش الطاهر عند مدخل بلدة اليمونة بنثر الورود والأرز، وسط الهتافات الحسينية والشعارات المؤيدة للمقاومة، فيما احتشد الأهالي والأصدقاء لإلقاء النظرة الأخيرة على الشهيد الذي ارتقى في طريق الدفاع عن الوطن والشعب.

وانطلق موكب التشييع باتجاه باحة حسينية البلدة، حيث خيّمت أجواء الحزن الممزوجة بالفخر والاعتزاز بمسيرة الشهيد وتضحياته.

بعد ذلك نُقل الجثمان الطاهر إلى مدينة بعلبك، حيث أُقيمت مراسم تكريمية خاصة للشهيد، تخللها قسم الوفاء لدماء الشهداء والتأكيد على مواصلة نهج المقاومة مهما بلغت التضحيات.

وبعد الصلاة على الجثمان الطاهر، وُوري الشهيد الثرى في روضة شهداء بعلبك إلى جانب من سبقه من رفاقه الشهداء، في مشهدٍ جدّد فيه المشيّعون عهد الوفاء للمقاومة والشهداء والسير على دربهم حتى تحقيق الأهداف التي استشهدوا من أجلها.