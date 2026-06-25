الخميس   
   25 06 2026   
   10 محرم 1448   
   بيروت 04:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    بقائي: تصريح الأمين العام لحلف الناتو بالتعاون مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في شن الهجوم العدواني على إيران يُعد اعترافا

      مواضيع ذات صلة

      هجوم عنيف من بدو النقب على بن غفير على خلفية نيته تهديم المزيد من المنازل

      هجوم عنيف من بدو النقب على بن غفير على خلفية نيته تهديم المزيد من المنازل

      القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتتقدم بعمق 15 كيلومترا داخل مقاطعة سومي الحدودية

      القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتتقدم بعمق 15 كيلومترا داخل مقاطعة سومي الحدودية

      ترامب يهدد شركات النفط بـ”مشاكل كبيرة” ويأمر بالتحقيق في المضاربات لخفض أسعار البنزين

      ترامب يهدد شركات النفط بـ”مشاكل كبيرة” ويأمر بالتحقيق في المضاربات لخفض أسعار البنزين