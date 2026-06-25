المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: يجب محاسبة حلف الناتو والأعضاء بما فيها إيطاليا ورومانيا على أي تواطؤ في الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران