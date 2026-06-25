الخميس   
   25 06 2026   
   10 محرم 1448   
   بيروت 04:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    طائرات الإستطلاع الإسرائيلية تحلق بإرتفاعات مختلفة غرب مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      هجوم عنيف من بدو النقب على بن غفير على خلفية نيته تهديم المزيد من المنازل

      هجوم عنيف من بدو النقب على بن غفير على خلفية نيته تهديم المزيد من المنازل

      القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتتقدم بعمق 15 كيلومترا داخل مقاطعة سومي الحدودية

      القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتتقدم بعمق 15 كيلومترا داخل مقاطعة سومي الحدودية

      ترامب يهدد شركات النفط بـ”مشاكل كبيرة” ويأمر بالتحقيق في المضاربات لخفض أسعار البنزين

      ترامب يهدد شركات النفط بـ”مشاكل كبيرة” ويأمر بالتحقيق في المضاربات لخفض أسعار البنزين