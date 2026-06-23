الرئيس بري تلقى اتصالا من ماكرون: لتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل وصولا إلى الحدود الدولية وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى بلداتهم تمهيدا لإطلاق ورشة إعادة الإعمار