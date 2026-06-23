الشيخ قاسم: لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية ووقف العدوان جواً وبراً وبحراً بشكل كامل، والانسحاب وانتشار الجيش اللبناني وإعادة الأسرى، وعودة الأهالي والإعمار