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الشيخ قاسم: لدى السلطة السياسية في لبنان ضمانة مجرّبة اسمها المقاومة، منعت إسرائيل من تحقيق أهدافها، نقول لكم استفيدوا من هذه المقاومة لتكونوا أقوياء في مواجهة التحديات
23-06-2026 18:58 مساءً
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