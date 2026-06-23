الشيخ قاسم: لدى السلطة السياسية في لبنان ضمانة مجرّبة اسمها المقاومة، منعت إسرائيل من تحقيق أهدافها، نقول لكم استفيدوا من هذه المقاومة لتكونوا أقوياء في مواجهة التحديات