مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الثلاثاء 23\6\2026

نزفَ الدمُ اللبنانيُّ من جديدٍ بخرقٍ صهيونيٍّ فاضحٍ لاتفاقِ وقفِ إطلاقِ النارِ ولمذكرةِ التفاهمِ الأميركيةِ الإيرانيةِ، حيث استشهدَ مواطنانِ في النبطيةِ الفوقا وأُصيبَ آخرونَ باعتداءٍ من جيشِ الاحتلالِ.

وبعدَ محاولةِ العدوِّ تبريرَ جريمتِهِ بروايةٍ دونكشوتيةٍ، ستكذّبُ قناةُ المنارِ هذه الروايةَ بالدليلِ، عبرَ المشاهدِ التي ستردُ في النشرةِ، وتُظهرُ المدنيينَ والهيئاتِ الإسعافيةَ وهم يتوجّهونَ إلى منطقةِ الديرِ في النبطيةِ الفوقا لانتشالِ جثامينِ الشهداءِ، وكيف استهدفهم الاحتلالُ برصاصِهِ الموجَّهِ الغادرِ.

والعدوانُ الغادرُ هذا، كما وصفتْهُ المقاومةُ في بيانٍ لها، هو انتهاكٌ فاضحٌ لوقفِ إطلاقِ النارِ، الذي التزمتْ به المقاومةُ حتى الآنَ. وعبارةُ «حتى الآنَ» رسالةُ تحذيرٍ بليغةٌ لقواتِ الاحتلالِ.

أمّا رسالةُ الأمينِ العامِّ لحزبِ اللهِ سماحةِ الشيخِ نعيمِ قاسمٍ خلالَ خطابِهِ العاشورائيِّ، فأكّدتْ ألّا ضامنَ لتحريرِ الأرضِ والسيادةِ والاستقلالِ في لبنانَ سوى قوةِ المقاومةِ المبنيةِ على القدرةِ والإرادةِ والإيمانِ، مجدِّدًا التأكيدَ أنّنا في مرحلةٍ جديدةٍ من تاريخِ لبنانَ ومقاومتِهِ وجيشِهِ وشعبِهِ ومستقبلِهِ، ولا خيارَ أمامَ العدوِّ الإسرائيليِّ إلا الانسحابُ من كاملِ الأراضي اللبنانيةِ.

فنحنُ، ضمنَ سقفِ الأمنِ المتبادلِ، نتعاونُ مع الجيشِ اللبنانيِّ إلى أقصى الحدودِ، كما أكّدَ الشيخُ قاسمٌ، ولا دخلَ للكيانِ الصهيونيِّ في ما نتفقُ عليهِ على المستوى الداخليِّ اللبنانيِّ.

وبعيدًا عن الحاقدينَ المتآمرينَ، نصيحةٌ من الشيخِ قاسمٍ للسلطةِ اللبنانيةِ الداخلةِ إلى جولةٍ جديدةٍ مرفوضةٍ من مفاوضاتِها المباشرةِ مع العدوِّ، بأن تستفيدَ من ضمانةٍ مجرَّبةٍ اسمُها المقاومةُ، للاستقواءِ بها في مواجهةِ التحدياتِ.

لكنَّ تحدياتِ السلطةِ هذه باتتْ عصيّةً على الاستيعابِ، مع خسارتِها ثقةَ شريحةٍ كبرى من شعبِها، ثم إصابتِها بأكبرِ خيبةٍ من صديقِها الأميركيِّ.

فمعَ كلِّ محاولاتِ السلطةِ التنكّرَ للإنجازِ الإيرانيِّ بوقفِ إطلاقِ النارِ عن لبنانَ، والتطاولَ على الجمهوريةِ الإسلاميةِ الإيرانيةِ، ومحاولةَ التبرؤِ من مظلتِها الضامنةِ للبنانَ، عاجلتِ الإدارةُ الأميركيةُ السلطةَ اللبنانيةَ باتصالٍ من نائبِ الرئيسِ الأميركيِّ جي دي فانس ووزيرِ خارجيتِهِ ماركو روبيو، اللذين أكّدا للرئيسِ جوزيفَ عونٍ أنّ واشنطنَ تتابعُ تنفيذَ ما اتُّفِقَ عليهِ في اجتماعاتِ سويسرا مع الإيرانيينَ، ومنها تشكيلُ خليةٍ من الولاياتِ المتحدةِ ولبنانَ والجمهوريةِ الإسلاميةِ الإيرانيةِ لتثبيتِ وقفِ إطلاقِ النارِ في لبنانَ، ومراقبةُ تنفيذِ الإجراءاتِ المرتبطةِ بذلكَ.

ولفتا إلى أنّه تجري حاليًّا دراسةُ الترتيباتِ المتعلقةِ بعملِ الخليةِ وطريقةِ تشكيلِها.

ويكفي سماعُ هذا الكلامِ الأميركيِّ ليتخيّلَ اللبنانيونَ حجمَ الخيبةِ التي تُصيبُ أهلَ السلطةِ، وجوقتَهم من الساسةِ الغارقينَ في الأحقادِ والأوهامِ.

بقلم علي حايك

تقديم موسى السيد

المصدر: موقع المنار