الثلاثاء   
   23 06 2026   
   8 محرم 1448   
   بيروت 13:14
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    قوات العدو اطلقت النار تجاه مواطنين في النبطية الفوقا وحداثا

      افاد مراسل المنار ان العدو الإسرائيلي أطلق النار باتجاه فريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية وعدد من المواطنين أثناء عملهم على انتشال الشهداء من تحت الأنقاض في حي الدير في بلدة النبطية الفوقا، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

      الى ذلك افاد مراسل المنار ان قوات الاحتلال اطلقت النار باتجاه عدد من الاهالي عند اطراف بلدة حداثا كانو يتوجهون لاتمام عملية دفن في جبانة البلدة بمواكبة الجيش اللبناني، كما رصد تمركز ٣ دبابات ميركافا وجرافة D9 بالقرب من جبانة بلدة حداثا.
      كما القت محلقتان معاديتان قنبلتين صوتيتين عند اطراف بلدتي برعشيت وعيتا الجبل.

      مواضيع ذات صلة

      آخر التطورات في قطاع غزة

      آخر التطورات في قطاع غزة

      تقرير مصور | إحياء ليلة العباس (ع) في لبنان… مواقف تؤكد التمسك بالمقاومة ودعوات لمراجعة السياسات

      تقرير مصور | إحياء ليلة العباس (ع) في لبنان… مواقف تؤكد التمسك بالمقاومة ودعوات لمراجعة السياسات

      “الإصلاح والوحدة” وزعت مستلزمات ضرورية على النازحين في مدرسة رفيق الحريري الرسمية – تكريت

      “الإصلاح والوحدة” وزعت مستلزمات ضرورية على النازحين في مدرسة رفيق الحريري الرسمية – تكريت