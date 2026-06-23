الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: تعتمد فعالية المحادثات على الالتزام الكامل بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة وسيُقاس التقدم في هذا المسار بالالتزام العملي بالمسؤوليات المقبولة