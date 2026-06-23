يديعوت أحرونوت تكشف: رعب المسيّرات يطارد جنود الاحتلال في لبنان

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن شهادات جديدة لجنود وضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي شاركوا في العمليات العسكرية داخل الأراضي اللبنانية، عكست حجم القلق والخوف والإحباط الذي يعيشه الجنود في الميدان.

ونقلت الصحيفة عن أحد الجنود في الفرقة 98، ويدعى (أ)، قوله إن خدمته في لبنان كانت الأكثر إثارة للخوف مقارنةً بجميع الجولات العسكرية التي شارك فيها سابقاً، مشيراً إلى أن التهديد المستمر للطائرات المسيّرة جعله يعيش حالة من العجز والقلق الدائم.

وأضاف الجندي أنه خلال إحدى الليالي أُبلغ بوجود طائرات مسيّرة تحلق فوق القوة التي كان ضمنها، ما اضطره إلى مغادرة آليته العسكرية والاحتماء في الأحراج القريبة، مؤكداً أن الشعور بالعجز أمام هذا التهديد كان الأصعب الذي مرّ به خلال خدمته العسكرية.

وفي شهادة أخرى، عبّر الجندي نفسه عن استيائه من أداء القيادة العسكرية، معتبراً أن الجيش لا يتحرك بالزخم المطلوب لتحقيق أهدافه، وأن الصلاحيات الممنوحة للقوات الميدانية لا تزال محدودة، ما يثير حالة من الإحباط والتساؤلات لدى الجنود حول جدوى بقائهم في الميدان وما إذا كانت مهمتهم تقتصر على الوجود الشكلي أم إزالة التهديدات التي يواجهونها.

وفي سياق متصل، أوردت الصحيفة رواية الملازمة “ش”، وهي قائدة سرية التكنولوجيا والصيانة في وحدة الاستطلاع التابعة للواء “غفعاتي”، عن حادثة وقعت خلال مهمة داخل الأراضي اللبنانية في شهر أيار الماضي.

وأوضحت الضابطة أنها دخلت مع مساعدها الفني لإصلاح ناقلة جند من طراز “نامير” تعطلت خلال مهمة عملياتية، قبل أن تتعرض القوة لاستهداف مباشر بطائرة مسيّرة متفجرة.

وبحسب روايتها، تمكن مساعدها في اللحظات الأخيرة من تمييز المسيّرة المعادية ودفعها إلى داخل الناقلة قبل لحظات من اصطدام المسيّرة بالآلية وانفجارها، ما أدى إلى إصابتهما بجروح مختلفة نتيجة الشظايا.

وأكدت الضابطة أنها أُصيبت بشظايا في الوجه والرأس وبأضرار في طبلة الأذن، فيما أصيب مساعدها في ساقيه، قبل أن يتم إجلاؤهما إلى المستشفى حيث خضعت لعمليات جراحية عدة، فيما بقيت بعض الشظايا مستقرة في جسدها بعدما تعذر على الأطباء استخراجها بالكامل.

وتعكس هذه الشهادات، وفق مراقبين، حجم التحديات التي تواجهها قوات الاحتلال داخل الأراضي اللبنانية، ولا سيما في ظل تنامي فعالية الطائرات المسيّرة وما تتركه من آثار نفسية وميدانية على الجنود والضباط المشاركين في العمليات العسكرية.

المصدر: يديعوت أحرنوت