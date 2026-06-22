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   7 محرم 1448   
   بيروت 17:55
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    آخر التطورات من الضاحية الجنوبية مع مراسلنا حسين عواد

    المصدر: موقع المنار

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