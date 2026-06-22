الرئيس عون: نرحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب ولا بديل عن الدولة الواحدة القوية

اعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن ترحيبه بأي مساعدة لإنهاء الحرب، واعتبر انه يميّز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية.

وأمام وفد من رابطة الروم الكاثوليك قال إن الدولة لا الطوائف هي التي تحمي الجميع، ولا خيار إلا الدولة الواحدة والقوية التي تمثّل جميع اللبنانيين، والعمل مستمر لتحقيق هذه الغاية. ولفت الى ان التنافس السياسي موجود ومشروع، لكن ذلك لا يجوز ان يعني وضع العصي في الدواليب امام انطلاقة الدولة. وشدد على ان حق الاختلاف مقدس لكن الخلاف بين اللبنانيين غير مسموح خصوصاً في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.



واستقبل عون وفداً من بلدة عين إبل الحدودية، حيث أكد أن صمود أبناء البلدات الحدودية من شبعا وصولاً إلى الساحل هو موضع اعتزاز وفخر.

وبحث عون مه ممثل المنظمة الدولية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط ليفون أميرجانيان سبل تعزيز التعاون بين لبنان والمنظمة الدولية للفرانكوفونية.

هذا وعرض عون مع رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور الأوضاع العامة وأوضاع الطائفة العلوية في لبنان، ولا سيما حضور أبنائها في الإدارات والمؤسسات العامة، المدنية منها والعسكرية.

المصدر: موقع المنار