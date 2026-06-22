الرئيس عون: نرحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب

اعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن ترحيبه “بأي مساعدة لإنهاء الحرب”، واضاف “نميّز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية لأننا بلد ذات سيادة ولا احد يفاوض عنا” حسب قوله.

واكد لوفد من “رابطة الروم الكاثوليك” ان “الدولة لا الطوائف هي التي تحمي الجميع، ولا خيار إلا الدولة الواحدة والقوية التي تمثّل جميع اللبنانيين، والعمل مستمر لتحقيق هذه الغاية “. ولفت الى ان”التنافس السياسي موجود ومشروع، لكن ذلك لا يجوز ان يعني وضع العصي في الدواليب امام انطلاقة الدولة”.

وشدد على ان” حق الاختلاف مقدس لكن الخلاف بين اللبنانيين غير مسموح خصوصاً في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد”.

واشار الى ان” المدخل البديهي للقضاء على الفساد هو الحكومة الإلكترونية والقضاء الفاعل والمستقل”.