أوروبا تستعد لموجة حرّ شديدة جديدة وسط إجراءات احترازية واسعة

تستعد أوروبا هذا الأسبوع لموجة حرّ جديدة متصاعدة الشدة، ما دفع العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات احترازية، من بينها إغلاق مدارس في فرنسا وإلغاء رحلات قطارات في بلجيكا.

وتُعد هذه ثاني موجة حر تضرب أوروبا الغربية في أقل من شهر، في وقت يُجمع العلماء على أن التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية يفاقم حدة الظواهر المناخية المتطرفة، ولا سيما موجات الحر.

وفي فرنسا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة تأهب قصوى من المستوى الأحمر في 49 مقاطعة، أي ما يقارب نصف البلاد، اعتباراً من الساعة 12 ظهراً (10:00 بتوقيت غرينتش)، في قرار يشكل سابقة. كما أعلنت الهيئة حالة التأهب البرتقالية في 40 مقاطعة أخرى.

وبحسب المعطيات الرسمية، سيتأثر أكثر من 90% من الفرنسيين بموجة الحر الحالية. وقد اتُخذت تدابير للحد من آثارها السلبية على العمال، ولا سيما في قطاع البناء، إضافة إلى إجراءات خاصة بالمؤسسات التعليمية.

وسيُغلق ما مجموعه 845 مدرسة وثانوية يوم الاثنين، فيما ستُنهي 1800 مؤسسة تعليمية أخرى، من أصل 60 ألف مؤسسة، دوام تلاميذها في وقت مبكر من بعد الظهر.

وفي إسبانيا، تحدثت هيئة الأرصاد الجوية عن “ارتفاع كبير في درجات الحرارة لهذه الفترة من العام، ليلاً ونهاراً، في معظم أنحاء شبه الجزيرة الأيبيرية وجزر الباليار حتى الأربعاء”.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” الأحد، إن “درجات الحرارة ستعاود الانخفاض الخميس، لكن الحر سيبقى شديداً”.

وفي البرتغال، يُتوقع أن يكون الثلاثاء أشد الأيام حرارة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية البرتغالية، التي وضعت ثلاث مناطق داخلية في حالة تأهب برتقالية، وهو ثاني أعلى مستوى من الإنذار.

ويُنتظر أن يكون هذا الأسبوع “الأكثر حرارة على الإطلاق في بلجيكا”، مع تجاوز متوسط درجات الحرارة 27 درجة مئوية، بحسب رئيس قسم التوقعات في معهد “آي آر إم” للأرصاد الجوية ديفيد ديهينو.

وقد ألغت هيئة السكك الحديد الوطنية البلجيكية عدداً من رحلات القطارات خلال الساعات التي ستشهد أعلى درجات الحرارة يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي هولندا، قد تصل درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية بحلول نهاية الأسبوع، وفقاً للتوقعات المحلية. ويسري إنذار أصفر في مختلف أنحاء البلاد بسبب “الحر الخانق والمزعج”.

كما توقع مكتب الأرصاد الجوية البريطاني موجة حر شديدة في مناطق من وسط إنكلترا وجنوبها، إضافة إلى ويلز، بحلول منتصف الأسبوع، وأصدر إنذاراً برتقالياً ليومي الأربعاء والخميس.

وحذر العالم المتخصص في الغلاف الجوي في جامعة ريدينغ أكشاي ديوراس من أن إنكلترا تواجه موجة حر شديدة و”غير مسبوقة”، معرباً عن مخاوفه من “تداعيات واسعة على الصحة العامة والبنى التحتية والخدمات الأساسية”.

وفي سويسرا، يُرجح أن تستمر موجة الحر حتى نهاية الأسبوع المقبل، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتباراً من الثلاثاء، لتبلغ ذروتها خلال النصف الثاني من الأسبوع، بحسب هيئة الأرصاد الجوية السويسرية.

ويُتوقع أن يسود اتجاه مماثل في النمسا، حيث قد تستمر موجة الحر طوال الأسبوع، مع تجاوز درجات الحرارة 35 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

وفي منطقة البلقان، من المتوقع أن تشهد مناطق في كرواتيا وصربيا خلال الأيام المقبلة درجات حرارة مرتفعة قد تصل إلى 35 درجة مئوية. وفي مقدونيا الشمالية، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة يوم الاثنين إلى 38 درجة مئوية في بعض المناطق، وهو ما يُتوقع أيضاً في البوسنة والهرسك.

المصدر: أ.ف.ب.