حمدان من الصرفند: اتفاق الاطار لا يعطي لبنان اية فرصة لتحرير الارض

شارك عضو هيئة الرئاسة لحركة “امل” خليل حمدان في ذكرى اربعين ابراهيم علوية (احد الرواد في الحركة والناظر الداخلي لمؤسسة جبل عامل المهنية) في بلدة الصرفند، في حضور عضو المجلس المركزي عادل العون، وفد من جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، وفاعليات.

وتحدث حمدان عن “تجربة المؤسسة في بناء الانسان بالتربية والتعليم وهي نتاج جهود الامام المغيب السيد موسى الصدر الذي استشرف المستقبل الواعد للاجيال، حيث بذل جهودا في الداخل والاغتراب من اجل جيل واعد”، وقال:”واذ نذكر الامام الصدر الذي رفد المحرومين المعذبين بالمزيد من الانجازات من اجل المحرومين جميعا”، ولفت الى ان “هذه المؤسسة خرجت عاملين مهنيين وفنيين وشهداء عظماء تتلمذوا على يديه وعلى عيني عين الشهيد الدكتور مصطفى شمران الذي بات علامة فارقة في تاريخ هذه المؤسسة واساتذتها وعمالها وطلابها، ومن هنا انطلاقه الشهداء محمد سعد وحسن قصير وحسن مشيمش وموسى بداح والقافلة طويلة”.

واشار الى “ان هذه المسيرة ستستمر مهما بلغت ااتضحيات، بخاصة في ظل احتلال على العدو الصهيوني لجزء كبير من الجنوب اللبناني”، وقال:”ان مندرجات اتفاق الاطار يعطي العدو الكثير ولا يحصل منه لبنان على شيء بل يستبطن في بنوده فتنة طالما حذر منها الرئيس نبيه بري، ولذلك نحن نشدد على الثوابت التالية: لا للمفاوضات المباشرة مع العدو والصهيوني ولا للفتنة الداخلية ونتمسك بتحرير الارض من العدو حسب مندرجات مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وايران وذلك بوقف اطلاق النار الشامل وانسحاب العدو من ارضنا”.

وختم متقدما باسم الحركة ورئيسها، وباسم مؤسسة جبل عامل المهنية ورابطة المتخرجين من ذوي الفقيد بالتعازي لعائلته، داعيا لهم ب”الصبر والسلوان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام