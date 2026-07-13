تقرير مصور | الخريبة تحيي ذكرى شهداء آل موسى وتؤكد الوفاء لتضحياتهم

أحيا حزب الله وأهالي بلدة الخريبة والجوار ذكرى استشهاد الإخوة علي ومحمد وحمزة شوكت موسى، خلال لقاء تأبيني أقيم في حسينية البلدة، بحضور علماء وفعاليات سياسية وحزبية واجتماعية وبلدية، إلى جانب عائلة الشهداء وحشد من الأهالي.

واستُهلت المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ومجلس عزاء حسيني، تخللها كلمة للباحث السياسي الدكتور بلال اللقيس، تناول فيها دلالات تضحيات الشهداء، مشيراً إلى أن ارتقاء ثلاثة إخوة من عائلة واحدة يعكس حجم التضحية والثبات الذي تقدمه عائلات الشهداء في مسيرة المقاومة.

وأكد اللقيس أن دماء الشهداء تبقى حاضرة في مواجهة التحديات، معتبراً أن تضحياتهم تشكل محطة أساسية في ترسيخ الصمود والدفاع عن الوطن.

واختُتم اللقاء بتقديم واجب العزاء لعائلة الشهداء، وتجديد العهد على مواصلة الطريق الذي ساروا عليه.