اوروبا | أكثر من 10 آلاف “وفاة إضافية” خلال موجة الحر القياسية في أواخر حزيران / يونيو

أظهرت بيانات رسمية أن الدول الأوروبية سجلت أكثر من 10 آلاف حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر غير المسبوقة التي اجتاحت غرب القارة في أواخر شهر يونيو الماضي.

ووفقاً للبيانات التي نشرتها شبكة “يورو مومو” – وهي شبكة مدعومة من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ومنظمة الصحة العالمية – فإن الغالبية العظمى من هذه الوفيات، والتي تتجاوز 9 آلاف حالة، كانت بين أشخاص تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق.

ويمكن للحرارة الشديدة أن تسبب الوفاة عن طريق الإصابة بضربات الشمس، أو تفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، حيث يُعد كبار السن من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وفي هذا السياق، قال لاسي فيسترغارد، كبير الأطباء في معهد “ستاتنس سيروم إنستيتوت” في الدنمارك، والذي يستضيف شبكة “يورو مومو”، لوكالة “رويترز”: “إن تسجيل هذا النوع من الزيادة في الوفيات خلال هذا الوقت من العام يعد أمراً غير معتاد، وهو مرتفع للغاية”.

وأضاف فيسترغارد: “من الصعب تفسير هذا الارتفاع الكبير في الوفيات بأي شيء آخر غير الحرارة الشديدة”.

وشملت البيانات، التي تم تجميعها من إحصاءات الوفيات الوطنية في 27 دولة أوروبية، وفيات إضافية من جميع الأسباب – وليس فقط تلك المرتبطة بالحرارة – خلال الأسبوع من 22 إلى 28 حزيران / يونيو، وهو الأسبوع الذي بلغت فيه موجة الحر ذروتها في فرنسا وإسبانيا وبريطانيا ودول أخرى.

لكن العلماء أوضحوا أنه لم تكن هناك عوامل رئيسية أخرى معروفة، مثل تفشي وباء كورونا، كان من الممكن أن تساهم في هذا الارتفاع الذي وصل إلى 10,650 حالة وفاة إضافية في ذلك الأسبوع. والجدير بالذكر أن متوسط الوفيات المجمعة في نفس الدول الأوروبية خلال الأسابيع الثمانية السابقة كان أقل بنحو 500 حالة وفاة أسبوعياً عن المستويات المعتادة. (وقد تُراجع بيانات “يورو مومو” في الأسابيع المقبلة مع ورود المزيد من البيانات).

وقد تسببت موجة الحرارة الشديدة في أواخر يونيو في تعطيل إمدادات الطاقة، وإغلاق المدارس، وتحطيم أرقام قياسية لدرجات الحرارة في فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

ولا تنشر “يورو مومو” إحصائيات الوفيات الإضافية لكل دولة على حدة، لكنها لاحظت أن فرنسا وبلجيكا كانتا الدولتين الوحيدتين في أوروبا اللتين سجلتا وفيات إضافية “مرتفعة للغاية” في الأسبوع الأخير من يونيو. فيما أفاد معهد الصحة العامة البلجيكي “سيينسانو” (Sciensano) أن معدل الوفيات الإضافية في بلجيكا كان الأعلى خلال أي موجة حر في السجلات التي تعود إلى عام 2000.

وفي سياق متصل، قدرت دراسة علمية منفصلة نُشرت يوم الاثنين، أن 2,700 شخص لقوا حتفهم لذات الأسباب المرتبطة بالحرارة في إنجلترا وويلز وحدها، خلال موجات الحر في ايار / مايو و حزيران / يونيو.

ووفقاً لنتائج الدراسة التي أجرتها “كلية إمبريال كوليدج لندن”، و”مكتب الأرصاد الجوية البريطاني”، و”كلية لندن للصحة الاستوائية وطبها”، فإن 42% من تلك الوفيات نجمت عن الحرارة الإضافية التي ساهم الاحتباس الحراري العالمي في زيادتها خلال موجات الحر.

وكان العلماء قد أشاروا في وقت سابق إلى أن موجة الحر في أواخر يونيو كانت ستصبح “شبه مستحيلة” لولا تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية، والذي يجعل موجات الحر أكثر تكراراً وشدة.

المصدر: وكالة رويترز