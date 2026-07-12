فرنسا | إغلاق مبكر لمعالم باريس وسط موجة حر تضرب ربع البلاد

أعلنت شركة تشغيل برج إيفل أن المعلم الحديدي الشهير سيُغلق “بشكل استثنائي” مبكراً يومي السبت والأحد عند الساعة الرابعة عصراً (14:00 بتوقيت غرينتش)، “بسبب درجات الحرارة المرتفعة المتوقعة”. ويُذكر أن البرج الذي يبلغ ارتفاعه 324 متراً ويستقطب سبعة ملايين سائح سنوياً، عادة ما يظل مفتوحاً حتى منتصف الليل خلال موسم الذروة.

واتخذ متحفا اللوفر وأورسيه، وهما من أشهر المتاحف في العاصمة الفرنسية، إجراءات مماثلة. وأعلن متحف اللوفر، الأكثر زيارة في العالم، أنه سيغلق عند الساعة الرابعة عصراً من الجمعة وحتى الاثنين. كما أعلن متحف أورسيه إغلاقاً مبكراً “بسبب الحرارة الشديدة” عند الساعة الخامسة مساءً من السبت إلى الأربعاء.

وكانت 24 مقاطعة، يعيش فيها 22.2 مليون شخص وفقاً لحسابات وكالة فرانس برس، تحت أعلى مستوى إنذار أصدرته هيئة الأرصاد الجوية الوطنية “ميتيو فرانس” يوم السبت. كما كانت 59 مقاطعة أخرى من أصل 96 في البر الفرنسي تحت إنذار برتقالي (درجة أقل من الأعلى)، مع توافد الناس على القطارات والطرق السريعة مع بداية عطلة نهاية الأسبوع التي تسبق العطلة الوطنية في 14 يوليو/تموز.

وفي جميع أنحاء فرنسا، ألغت العديد من البلدات عروضها النارية بمناسبة عيد الباستيل بسبب زيادة الحرائق والظروف الجافة. وقد التهمت حرائق الغابات مساحة من الأراضي في فرنسا هذا العام تعادل ضعف المساحة المحترقة في الفترة نفسها من العام الماضي، حسبما أفاد مسؤول يوم الجمعة.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اليقظة يوم السبت، محذراً من أن تسعة من أصل عشرة حرائق ناجمة عن النشاط البشري. وكتب على منصة “إكس”: “ثانية واحدة من عدم الانتباه يمكن أن تعرض العائلات للخطر، وتعرض حماةنا للخطر، وتدمر ريفنا”.

وتواجه فرنسا ثالث موجة حر منذ مايو، حيث حطمت موجة الحر في يونيو الأرقام القياسية. وسجلت البلاد أكثر من 2000 حالة وفاة زائدة خلال موجة حر يونيو، و300 حالة خلال درجات الحرارة المرتفعة في أواخر مايو، وفقاً للأرقام الرسمية.

وتواجه الحكومة انتقادات حادة، حيث اتهمت بأنها “غير مستعدة” للطقس المتطرف، الذي يربط العلماء تواتره المتزايد بتغير المناخ الناجم عن النشاط البشري. ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة حتى عيد الباستيل، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية.

المصدر: وكالة يونيوز