إسبانيا | مقتل 12 شخصًا إثر حرائق غابات بإقليم الأندلس في جنوب البلاد

قُتل 12 شخصا في اندلاع حريق غابات بالقرب من ألميريا بإقليم الأندلس في جنوب إسبانيا، وفق ما ذكرت السلطات الإقليمية التي أشارت إلى العثور على بعض الضحايا داخل سياراتهم.

وشهدت إسبانيا موجات حر متكررة في السنوات الأخيرة تجاوزت فيها درجات الحرارة أحيانا 40 درجة مئوية، ما يخلق ظروفا مواتية لاندلاع حرائق غابات ضخمة.

وفي بيان، أفادت حكومة الأندلس الإقليمية بإسبانيا بمقتل 12 شخصا، مضيفة أن نحو 150 رجل إطفاء يكافحون الحريق الذي اندلع وسط ارتفاع حاد في درجات الحرارة.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على منصة إكس عن “حزنه العميق وألمه البالغ إزاء العواقب الوخيمة للحريق”، مقدما تعازيه لأسر الضحايا.

وتسبب الحريق في إصابة ستة أشخاص على الأقل، من بينهم امرأة أصيبت بحروق وشخص آخر عانى من استنشاق الدخان، حيث تم نقلهما إلى المستشفى، كما آوت السلطات نحو خمسين شخصا في مركز ثقافي، وتم إغلاق عدة طرق.

هذا، وقال شهود عيان للسلطات إن سقوط خط كهرباء ربما يكون قد تسبب باشتعال الغطاء النباتي الجاف قبل أن ينتشر بسرعة في الغابات المحيطة، لكن لم يتم تأكيد السبب بعد.

من جهته، أعرب رئيس حكومة إقليم الأندلس، خوانما مورينو، عن تعازيه لأسر الضحايا، واصفاً الحادث بأنه “مأساة”.

ويأتي الحريق في وقت تعاني فيه إسبانيا من موجة حر، حيث أدت درجات الحرارة المرتفعة إلى إطلاق تحذيرات، بعضها خاص بمناطق في الأندلس خلال الأيام الأخيرة.

وقد شهدت إسبانيا موجات حر متكررة في السنوات الأخيرة تجاوزت فيها درجات الحرارة 40 درجة مئوية أحيانا، ما يخلق ظروفا مواتية لاندلاع حرائق غابات ضخمة.

ويشير نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي، إلى احتراق مساحات تزيد عن 393 ألف هكتار في إسبانيا عام 2025، ما يجعله العام الأسوأ من حيث حرائق الغابات في تاريخ البلاد الحديث.

المصدر: وكالة يونيوز