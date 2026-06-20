حزب الله وأهالي بلدة بوداي يشيعون الشهيد السعيد علي فضل الله شمص ( ذوالفقار )

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الاسلامية وأهالي بلدة بوداي والجوار الشهيد السعيد علي فضل الله شمص ( ذوالفقار )، في موكب حاشد عبّر عن الوفاء لخط المقاومة والشهداء. وأُستُقبل النعش الطاهر للشهيد في باحة حسينية الوعد الصادق – بوداي بنثر الورود والارز وفي مقدم المستقبلين عائلة الشهيد اللذين كانت بادية على وجوههم مشاعر الفخر والاعتزاز وبعد مراسم تكريمية وقسم الوفاء لدماء الشهداء إنطلق موكب التشييع الذي تقدمته الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الامام المهدي (عج) ، فيما جاب المشيعون الطريق الرئيسي وصولا الى روضة الشهداء ، وسط الهتافات الحسينية وشعارات الموت لاميركا واسرائيل. وأمَّ الصلاة على الجثمان الطاهر المسؤول الثقافي في منطقة البقاع الشيخ تامر حمزة ووري بعدها الشهيد الثرى الى جانب من سبقه من رفاقه الشهداء