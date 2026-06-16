بوشكوف: حرب إيران ستحتل مكانة بارزة ضمن أكثر حروب أمريكا عبثية على مدار تاريخها

أكد عضو اللجنة الدستورية في مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف أن الصراع حول إيران سيصبح واحدا من أكثر الصراعات عبثية في تاريخ الولايات المتحدة.

وكتب بوشكوف في قناته على “تلغرام”: “أعتقد أن الحرب الإيرانية ستحتل مكانة بارزة في سلسلة أكثر الحروب عبثية التي خاضتها الولايات المتحدة على مدار تاريخها”.

وأشار السيناتور إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيروج الصراع ضد إيران على أنه انتصار كامل له.

وأوضح بوشكوف أن الحجة الرئيسية للزعيم الأمريكي ستكون حرمان إيران من امتلاك السلاح النووي.

وأشار السياسي إلى أنه وفقا للمعلومات المتوفرة، يجب أن يُنص في مذكرة التفاهم على مثل هذا الالتزام من جانب إيران. ولكن المشكلة تكمن في أن طهران قدمت هذا الالتزام نفسه قبل 11 عاما، ليس في مذكرة تفاهم – وهي مجرد إعلان عن النوايا – بل ضمن اتفاق كامل وُقع مع إدارة (الرئيس الأمريكي الأسبق باراك) أوباما” ونقضه ترامب في ولايته الأولى.

وأضاف بوشكوف أن إيران لا تزال تحتفظ باليورانيوم المخصب، ولم يحدث أي تغيير في النظام في إيران.

واختتم عضو لجنة مجلس الاتحاد الروسي قائلا: “إيران لم تتخل عن برنامجها الصاروخي. بل إن قدراتها الصاروخية لم تدمر، ولم يحدث – ما يمكن استنتاجه – إضعاف جذري لها كقوة إقليمية، وهو ما كان (رئيس وزراء إسرائيل بنيامين) نتنياهو يتوق إليه بشدة”.

المصدر: روسيا اليوم