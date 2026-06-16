العصف المأكول | ملحص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ الاثنين 15-6-2026

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، واستنادًا إلى الحقّ المشروع في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الإثنين 15/06/2026، بيانين عسكريين وفقًا للآتي:

1- الساعة 18:15 وبعد رصد قوّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيلي مؤلّفة من جرّافة ودبّابتَي ميركافا تتقدّم من حمى أرنون – الكمّاشة باتّجاه منطقة المعبر في أطراف بلدة كفرتبنيت، تصدّى لها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة بالصواريخ الموجّهة ومحلّقات أبابيل الانقضاضيّة ما أجبرها على التراجع.

2- الساعة 22:00 عطفًا على البيان رقم (1) وبعد التصدّي للقوة المعادية التي حاولت التقدّم باتّجاه معبر كفرتبنيت وإجبارها على التراجع، أعاد جيش العدو تحشيد قوّاته في محيط منطقة المعبر عبر استقدام قوّة مدرّعة مؤلّفة من خمس دبابات ميركافا وأربع آليّات فاستهدفها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة بالصليات الصاروخيّة وقذائف المدفعيّة ومازالت الاشتباكات مستمرّة حتّى لحظة صدور هذا البيان.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

المصدر: الاعلام الحربي