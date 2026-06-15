ترامب: مضيق هرمز سيكون مفتوحاً بالكامل الجمعة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أن مضيق هرمز سيكون «مفتوحاً بشكل كامل» يوم الجمعة المقبل، وذلك عقب وصوله إلى مدينة إيفيان الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة السبع.

وأشار ترامب، خلال تصريحات أدلى بها إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أن نص الاتفاق مع إيران يمكن نشره بعد يوم الجمعة، وهو الموعد المقرر لإقامة مراسم التوقيع في مدينة جنيف السويسرية.

وقال ترامب إنه لا يحتاج إلى «مساعدة كبيرة» من المجتمع الدولي لإعادة فتح مضيق هرمز بعد إبرام الاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مضيفاً: «لا أعتقد أنها فكرة سيئة أن تكون هناك سفينة أو اثنتان من بعض الدول، وبلدكم مؤهل جداً لذلك، لأنه لا يمكن التنبؤ بما قد يحدث».

من جهته، جدد ماكرون عرضه بتشكيل بعثة عسكرية دولية فرنسية – بريطانية للمساهمة في تأمين المضيق، مؤكداً أن بلاده مستعدة للمساعدة إذا دعت الحاجة.

وقال الرئيس الفرنسي: «كما قال الرئيس، ربما لن يكون ذلك مرغوباً فيه، وربما لن يكون ضرورياً، لكنه في كل الأحوال يُظهر استعدادنا للمساعدة».

المصدر: أ.ف.ب.