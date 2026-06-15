الإثنين   
   15 06 2026   
   29 ذو الحجة 1447   
   بيروت 17:21
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    مواكبة لآخر التطورات في جنوب لبنان مع مراسلنا سامر حاج علي

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    قراءة في مذكرة التفاهم الإيرانية – الأميركية مع محرر الشؤون الدولية في قناة المنار محمد حمدان

    قراءة في مذكرة التفاهم الإيرانية – الأميركية مع محرر الشؤون الدولية في قناة المنار محمد حمدان

    أصداء مذكرة التفاهم الإيرانية – الأميركية داخل كيان الاحتلال مع مراسلنا ديب حوراني من الضفة الغربية

    أصداء مذكرة التفاهم الإيرانية – الأميركية داخل كيان الاحتلال مع مراسلنا ديب حوراني من الضفة الغربية

    آخر التطورات اللبنانية المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار مع مراسلتنا منى طحيني من السراي الحكومي

    آخر التطورات اللبنانية المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار مع مراسلتنا منى طحيني من السراي الحكومي