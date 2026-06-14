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   28 ذو الحجة 1447   
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    لبنان

    بالفيديو | الاعلام الحربي ينشر.. دفاعًا عن لبنان… وسمائه

      نشر الاعلام الحربي فيديو بعنوان “دفاعًا عن لبنان… وسمائه”.

      المصدر: الاعلام الحربي

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